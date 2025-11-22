DANAS JE SVETI NEKTARIJE: Tajna čudesnih isceljenja i vere

Srpska pravoslavna crkva i vernici 22. novembra proslavljaju praznik posvećen Svetom Nektariju Eginskom, jednom od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva.”Dajte Bogu svo svoje srce, da biste ostali u ljubavi, a ostajući u ljubavi Božijoj i Bog ostaje u vama” – ostale su zabeležene reči svetitelja.

Koliko do prte nekoliko dana, na repertoaru bisokopa Kruševac bio je film „Božiji čovek“ rediteljke Jelene Popović, posvećen Svetom Nektariju Eginskom. Ostvarenje srpske rediteljke prethodno je već zabeležilo veliki uspeh u Grčkoj, gde nekoliko nedelja drži prvo mesto gledanosti, a privuklo je veliku pažnju i naše javnosti. Nesvakidašnja tema na filmu – priča o svecu. Sveti Nektarije Eginski je svetac savremenog doba – umro je u Atini 1920, a kanonizovala ga je 1961. Carigradska patrijaršija. Filmskim jezikom oslikan je život jednog od najvećih grčkih svetaca, praćen velikim nepravdama, progonima i optužbama od strane tadašnjih čelnika Grčke pravoslavne crke i Aleksandrijske patrijaršije. Sveštenik običnog naroda – njegova poniznost iritirala je određeni krug sveštenstva, a njegova predanost dodatno pobuđivala njihove sumnje i klevete. Upkos tome što je lišen crkve i prognan iz Egipta i parohijana koji su ga voleli, Nektarije se prepustio tome da njegova vera u Boga bude najbolja odbrana.

Čuda je činio, kako kažu, i za života, ali ona su posebno postala vidljiva nakon njegovog upokojenja. Prema verovanju, moleći se Svetom Nektariju mnogi vernici uspeli su da nađu spas od raka, paralize, Parkinsonove bolesti, izlečili su se i ljudi koji su imali probleme sa bubrezima, očima, mozgom. Zato i nije slučajno da je njemu posvećen 22. novembar i slava Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije, pošto se veruje da Sveti Nektarije može da izleči i kancere.

Manastir Svetog Nektarija na Egini jedna je od najvećih svetinja Pravoslavlja i dragulj za hiljade hodočasnika, a kult proslavljanja Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca, koga danas praznujemo – sve je rasprostranjeniji u Srbiji. Veruje se da je za grčki narod poput Svetog Save za Srbe, a Manastir Svetog Nektarija na Egini – po veličini i lepoti, odmah je posle Svetosavskog Hrama na Vračaru.

Kada vernik želi da uputi snažnu molitvu za svoj problem, želju, izlečenje bolesti, on se čitanjem akatista obraća svetitelju da ga ga zastupa kod Boga i da svojom zaslugom na nebu koju ima, pomogne molitveniku. I mnogi su Kruševljani već posetili crkvu na ostrvu Egina, odlazeći na poklonjenje moštima, pomazanje osvećenim uljem iz kandila svetog Nektarija i na molitvu za isceljenje. Svetom Nektariju se pripisuje preko dve hiljade čuda, a dokumentovani zapisi koje je Grčka pravoslavna crkva prikupila i sabrala u knjige, sa imenima i prezimenima ljudi kojima je pomogao, pokazuju da su isceljenje uz ovog omiljenog sveca našli oboleli od raka, paralize, Parkinsonove bolesti, bubrega, očiju, steriliteta, nervnih bolesti. Zabeležena su i njegova čuda u raznim nesrećama – brodolomima, obrušavanjima autobusa u provaliju, napadima ajkula, ujedima zmija. Mnogi su poverili i kako im je u snu davao savete i uputstva za ozdravljenje, konkretna i – delotvorna.

– Čuda koja su se dešavala još za života svetog Nektarija, a naročito posle njegove smrti, svedocanstvo su da Bog dela u istoriji i da nikada ne zaboravlja svoj narod i svoje svete – reči su sveštenika Slobodana Jokića.

A sam svetitelj, Nektarije Eginski, poručio nam je, da ne zaboravimo: “Zadobijte ljubav. Savršena ljubav donosi savršenstvo vere i nade. Svagda ištite od Boga ljubav, i tako ćete zadobiti punoću ostalih dobara i vrlina. Dajte Bogu svo svoje srce, da biste ostali u ljubavi, a ostajući u ljubavi Božijoj i Bog ostaje u vama – ostale su zabležene svetiteljeve reči.