Marija Gnjatović, državni sekretar u Ministarstvu nauke: Grad Kruševac odličan primer primene nauke u praksi

Srbija nastavlja da investira u naučno tehnološke parkove, a grad Kruševac je sa dosadašnjim radom Biznis inkubatora i budućim industrijsko tehnološkim parkom odličan primer primene nauke u praksi, istakla je državni sekretar u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Marija Gnjatović.

Televizija Kruševac u okviru medijskog projekta Inovativni horizonti koji realizuje uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija predstavlja na koji način država podržava naučna istraživanja i privatne kompanije.