U Crkvi Svetog Atanasija Velikog u Dedini proslavljena Slava Hrama

U Crkvi Svetog Atanasija Velikog u Dedini, Svetom Liturgijom i osveštavanjem slavskog kolača i žita, proslavljena je Slava Hrama.

Čestitku povodom Slave sa željom da se ugledamo na velikog Učitelja Pravoslavlja i tvorca Simvola Vere, Svetog Atanasija Velikog, u ime Mitropolita kruševačkog Gospodina Davida i sveštenestva uputio je Arhijerejski namesnik kruševački protojerej Vladica Stolić.

Petokupolna Crkva u Dedini u lepo uređenoj Porti sa Parohijskim domom, Zvonikom i palionicom za sveće, sagrađena je 1998. godine i osveštana 2004. Rukom tadašnjeg Vladike Niškog, potom Bžamopočivšeg Patrijarha Irineja.

Svečanom crkveno-narodnom sabranju prisustvovao je verni narod Dedine i okoline, predstavnoci Mesne zajednice, ktitor Hrama i prijatelji Crkve, koja se nalazi u blizini škole, izvdvojenog odeljenja OŠ “Branko Radičević” i Doma kulture Dedina. Osim kao veliki branitelj Pravog ispovedanja Vere, Sveti Atanasije Veliki, poštovan je u srpskom narodu i kao esnafska slava zanatlija.