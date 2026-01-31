Јavor preokretom savladao Napredak u Kruševcu

Fudbaleri Javora pobedili su Napredak u Kruševcu rezultatom 2:1 u utakmici 21. kola Superlige Srbije. Nikola Drinčić je debitovao porazom na klupi ekipe iz Kruševca.

Domaći tim je poveo već u prvom minutu golom Aleksandra Majdevca, nakon asistencije Andrije Lutovca. Javor je do izjednačenja stigao u 17. minutu, kada je precizan bio Bajere Žunior, a preokret je kompletiran u 39. minutu golom Petra Petrovića, uz asistenciju Đorđa Skoka.

U drugom poluvremenu nije bilo golova, a obe ekipe imale su nekoliko prilika, ali se rezultat nije menjao do kraja meča.

Javor je ovom pobedom osvojio značajne bodove u borbi za opstanak, dok Napredak nije uspeo da iskoristi prednost domaćeg terena.

https://www.youtube.com/watch?v=VpU83Oe2ScM