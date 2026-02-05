“Razgovor s povodom”: Gošća zamenica gradonačelnika Snežana Radojković

Realizacija Plana razvoja Grada Kruševca prema prioritetima i značaj dijaloga sa meštanima tokom obilazaka mesnih zajednica, koji su u toku, investicije i osvrt na razvojni, rekordno visok budžet od preko 8,7 milijardi dinara – neka su od pitanja u emisiji “Razgovor sa povodom”, čija je gošća zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Gradska uprava funkcioniše kao servis građana, što se potvrđuje i produžetkom roka za legalizaciju, tako da će Gradska uprava raditi i u subotu i nedelju.

Poseban segment emisije biće posvećen značaju brige o porodici i mladima, obrazovanju i podršci mladim talentima, uz osvrt na Svetosavsku akademiju, izgradnju Spomenika Svetom Savi na rekonstruisanom Trgu Svetog Save i darivanju Svetosavskih đaka i studenata u Mozaik sali Gradske uprave.

Emisija je na Programu Televizije Kruševac od 21 sat.