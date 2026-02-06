Napretkova nova nada Andrej Jevtić

Da u Napretkovoj Školi fudbala stasavaju igrači za velika dela i budući prvotimci svedoče brojne nagrade na raznim turnirima, kako ekipne, tako i pojedinačne. Među onima koji će izaći na veliku scenu je i golman Andrej Jevtić iz „klase 2015“.

Na poslednjem takmičenju, koje dva puta godišnje organizuje Golmanska akademija No. 1 u Čačku, naš Andrej je zablistao i pobedio u svojoj kategoriji, dečaka rođenih 2015/16 godine.

U konkurenciji je bilo 60 golmana u četiri kategorije: 2011/12, 2013/14, 2015/16 i 2017. i mlađi. Takmičenje se, inače odvija u tri discipline: u prvoj golmani jedni drugima izvode penale. Tu se ide na ispadanje, kao i u drugoj disciplini u kojoj se traži preciznost u distribuciji lopte rukom i nogom. Glavna, odnosno treća disciplina je igra jedan na jedan. Golmani igraju jedan protiv drugog, igra traje dva minuta.

-Andrej je vrlo talentovan, ali i vredan na treninzima. Dominira u Mini Maksi ligi, branio je odlično i na turnirima na kojima smo učestvovali i ukoliko ostane posvećen i uporan, verujem da ćemo u njemu dobiti novog Balevića – ističe Nikola Bakuš, trener naših golmana u Školi fudbala.

Izvor i foto: FK Napredak