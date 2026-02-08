Još danas podnošenje prijava za upis nelegalnih objekata

U ponoć ističe rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata. Rok je produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i zbog želje da se građanima omogući da podnesu prijave, navode u resornom ministarstvu.

Građani Srbije još danas mogu da podnesu prijave za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome). Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda do sada je stiglo oko 2,3 miliona prijava građana.

Rok za podnošenje prijava je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u ponoć.

“Zakon građanima donosi pravnu sigurnost, pravnu vidljivost i ono što uvek volimo da kažemo – da konačno budu svoji na svome. Međutim, i država od toga ima koristi jer dobija jedan uređeni sistem, jednu preciznu evidenciju šta je sve izgrađeno na teritoriji Republike i ko su vlasnici tih objekata. Privreda takođe ima koristi, jer zakon doprinosi jednoj boljoj poslovnoj klimi i uređenom tržištu nekretnina”, rekla je ranije ministarka Aleksandra Sofronijević.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) stupio je na snagu krajem oktobra, a njime se omogućava da vlasnici bespravnih objekata ozakone svoju imovinu uz naknadu od 100 do 1.000 evra. Troškovi naknade zavisili su od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi, a plaćanja su oslobođeni primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Prijava nelegalnih objekata po osnovu zakona “Svoj na svome” počele su 8. decembra putem digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Građani su imali priliku da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom – kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju

Takođe, zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biće upisani kao vlasništvo države.

Za porodične kuće i stanove, visina naknade zavisila je od veličine mesta, odnosno broja stanovnika, pa je u Beogradu naknada iznosila od 100 do 1.000 evra, u mestima sa više od 100.000 stanovnika naknada se kretala od 100 do 500 evra, a u mestima koja imaju od 50.000 do 100.000 stanovnika naknada je vredela od 100 do 300 evra. U mestima sa manje od 50.000 stanovnika, naknada je bila fiksna i iznosila je 100 evra.

Za magacine, ekonomske i pomoćne objekte, kao i proizvodne pogone, naknada se određivala na osnovu površine objekta: Za objekte manje od 500 metara kvadratnih bila je besplatna, za objekte veće od 500 kvadrata naknada je iznosila 10 evra za svaki naredni kvadratni metar preko 500 kvadrata.

Od dokumentacije, građani su morali da prilože važeću ličnu kartu odnosno pasoš, osnov sticanja u vidu ugovora, ostavinskog rešenja ili presude, broj katastarske parcele koji se može pronaći na sajtu “Geosrbija”, podatke o objektu (vrsta objekta, površina, spratnost) i izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su dati podaci tačni.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam upoređuje podatke iz prijave i javnih evidencija. Ukoliko je ishod provere pozitivan, agencija izdaje potvrdu i dostavlja je RGZ-u koji vrši prioritetni upis prava svojine, bez obzira na prethodne postupke. Ukoliko je ishod provere negativan, agencija bez odlaganja, elektronskim putem, obaveštava podnosioca prijave i nadležnog građevinskog inspektora. Za objekte koji su izgrađeni na tuđem privatnom zemljištu, bez pravnog osnova – agencija će pozvati podnosioca da uredi odnose sa vlasnikom zemljišta.

Objekti izgrađeni na površinama koje su planirane i privedene javnoj nameni, kao i u zaštićenim područjima, biće uklonjeni ili će postati vlasništvo države.

Privremeni objekti (npr. mobilne kuće, kontejneri, balon hale) biće evidentirani, bez upisa prava svojine. Ukoliko je investitor poznat, on umesto vlasnika stana podnosi prijavu za evidentiranje zgrade i snosi troškove naknade. Ako je investitor nepoznat, svaki stanar, upravnik, profesionalni upravnik ili drugo lice koje ima pravni interes, može podneti prijavu za evidentiranje zgrade, a nakon toga, vlasnik stana podnosi prijavu za svoj stan i plaća naknadu.

Naknada za upis prava svojine za komercijalne i druge objekte plaća se u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Naknada se ne plaća unapred, već je nakon obaveštenja Agencija dostavlja putem imejla, telefona ili na adresu iz prijave podnosioca. Svi iznosi se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.