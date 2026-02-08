Novi poraz Napretka

Fudbaleri IMT-a naneli su Napretku čak 14. poraz od početka aktuelnog prvenstva Srbije – 2:0 (0:0).

Kruševljani su imali su veći posed, ali to im nije vredelo, kada je nominalni domaćin iz Beograda stvorio više šansi, a dva od osam udaraca u okvir gola pretvorio u pogotke vredne bodova.

Igrao se 71. minut, uspavani Bojat napravio je dve ozbiljne greške, napokon i na nedozvoljen način rukama zaustavio Krstića. Sudija Nenad Minaković, posle dojave iz VAR sobe, pogledao je snimak, i brzo preinačio prvobitnu odluku.

Da se ništa eventualno ne iskomplikuje u daljem toku meča pobrinuo se Sankara Karamoko (89).