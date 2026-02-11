Uhapšen Kruševljanin (21) zbog nasilničkog ponašanja i posedovanja kokaina

Policija u Kruševcu uhapsila je M. V. (21) zbog sumnje da je u lokalnom kafiću napao konobara nožem, kao i zbog posedovanja materije za koju se sumnja da je kokain.

Pripadnici MUP priveli su M. V. iz ovog grada, nakon što je utvrđeno postojanje osnova sumnje da je počinio krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako ej saopšteno iz PU Kruševac, on se sumnjiči da je u utorak veče, u jednom kafiću, nožem napao dvadesetjednogodišnjeg konobara i naneo mu laku telesnu povredu.