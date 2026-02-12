Danas slavimo Sveta Tri Jerarha, velike učitelje Crkve i stubove Pravoslavlja iz 4. veka – Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog i Grigorija Bogoslova.

Svaki od Svetitelja ima svoj dan, a ovo je, zbog jedinstva u narodu, njihov zajednički praznik. Nacionalni je i školski praznik u Grčkoj, Slava Bogoslovije Manastira Krka, Mrzenice, Crkve Svete Trojice u Mudrakovcu, i brojnih srpskih domaćina.

Proslavlja se Liturgijski i osveštavanjem slavskih kolača i žita. Manastir Pokrova Presvete Bogorodice u Mrzenici, proslavlja Sveta Tri Jerarha, u čast javljanja Presvete Bogorodice navečerje Praznika 1924. godine, kada je i počela druga obnova manastirske Crkve.

Svetu Arhijerejsku Liturgiju u čast Sveta Tri Jerarha u Manastiru Mrzenica na obodima Mojsinjske Svete Gore, služio je Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin David, sa sveštenstvom Kruševca i uputio blagoslove i čestitke povodom Slave Igumanu Arhimandritu Tihonu i vernom narodu Eparhije kruševaćke.