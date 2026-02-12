Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo kalendar svih podsticaja za 2026.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za četvrti čvartal 2025. godine. Zahtevi se podnose do 19. februara, preko platfome eAgrar, odnosno ePodsticaju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je kalendar svih podsticaja za 2026. godinu. Objavljivanjem jedinstvenog plana javnih poziva, poljoprivrednicima je prvi put omogućeno da unapred znaju kada mogu da očekuju pojedine mere podrške, od premija za mleko i osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji, do mera u stočarstvu, organskoj proizvodnji i investicijama u mehanizaciju, opremu i preradu.

Resorno ministarstvo podseća poljoprivredne proizvođače da je od 1. januara tekuće godine počela registracija poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu.

Krajnji rok nije definisan, ali je na poljoprivrednicima da što pre registruju gazdinstva kako bi imali pravo da se odazovu na pozive koje je ministarstvo raspisalo.