Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković sa saradnicima obišla sela Makrešane i Kupci

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković sa saradnicima obišla je sela Makrešane i Kupci kako bi u neposrednom razgovoru sa meštanima čula prioritete kada je infrastruktura u pitanju. Ovo je nastavak obilazaka predstavnika gradske uprave mesnih zajednica pre početka građevinske sezone.

Grad Kruševac je jedna od lokalnih samouprava koja podjednako radi na razvoju i poboljšanju uslova života u gradskim i seoskim mesnim zajednicama. Najabolji način da se u budžet razvoja izdvoje sredstva su direktni kontakti i razgovori sa meštanima, rekla je prilikom obilaska mesnih zajednica Maakrešane i Kupci zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. U područnom odeljenju škole Branko Radičević i Makrešanu okupio se veliki broj meštana a predsednik saveta mesne zajednice Bojan Đorđević, rekao je da je do sada dosta urađeno i istakao prioritete za oko 1.500 ljudi koji žive u Makrešanu.

Cilj je ovih susreta i razgovora je da meštani pojedinačno istaknu prioritete, predloge i sugestije za razvoj kroz uređenje njihovog sela – rekla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. Proširenje i uređenje groblja, sređivanje Doma kulture, asfaltiranje, nasipanje ulica deo je aktivnosti koje su planirane.

Mesnu zajednicu Kupci čini šest sela Veliki i Mali Kupci, Veliko i malo Grkljane, Sebečevac i Štitare. Prethodnih godina trudili smo se da u svakom selu uradimo najvažnije na osnovu prioriteta meštana, rekla zamenica gradonačelnika nežana Radojković, koja je na sastanku meštane upoznala sa odlukom grada da svi penzioneri dobiju besplatan prevoz bez obzira na visinu penzije, i srednjoškolci grada Kruševca po deset hiljada dinara, podsetila na uslugu roditelj staratelj i lični prarilac dece, kao i nou skalu naplate u okviru usluge pomoć u kući

U pratnji zamenice gradonačelnika bili su i pomoćnici gradonačelnika Darko Andonov, Ana Prvanov, Snežana Aleksić i direktori Javnih komunalnih preduzeća grada i predstavnik sektora za vanredne situacije.