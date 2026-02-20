FK Napredak u Surdulici gostuje Radniku

Utakmica 24. kola MocartBet Super lige između Napredka i Radnika biće odigrana sutra u Surdulici. Ovim povodom održana je i konferencija za novinare na kojoj su govorili trener Zoran Ristić i kapiten tima Miloš Vulić.

-Ovakve situacije su šokantne za igrače, ali i sve u Klubu, pogotovo u situaciji, u kakvoj jesmo. Više od samog rada na treninzima, očekujem reakciju na utakmici sutra u Surdulici. Očekujem, iskreno da igrači pokažu jedno samopoštovanje, karakter. Siguran sam da je njima najteže, svima je teško u Klubu zbog stanja na tabeli. Mislim da je potpuno nezasluženo, ali tako je – kako je. I očekujem da u Surdulici pokažu da daleko više vrede. Naravno da će biti teško. Radnik je dobro ukomponovana ekipa, dugo igraju zajedno. Došlo je, doduše do nekih promena odlaskom Ovusua u Zvezdu, ali i dalje njihovi rezultati i pozicija na tabeli pokazuju da su dobro pripremljeni za svaku utakmicu. U svakom trenutku znaju ko šta radi na terenu i to upravo očekujem sutra od naših igrača i ne sumnjam da će dati maksimum. Da li će to biti dovoljno, videćemo, ali idemo na pobedu, jer dogorelo je do noktiju – istakao je trener Zoran Ristić.

-Mi svakako moramo i sigurno je da ćemo se boriti dok postoji ikakva šansa. Moramo da pokažemo snagu i zajedništvo koje nas krasi, koliko god se činilo drugačije. Nadam se da to mora da se vrati. Verujem da smo spremni za gostovanje u Surdulici i da zabeležimo pobedu. Ponavljam, daćemo sve od sebe, dok sve šanse nisu izgubljene, da se koliko – toliko približimo i u plej – autu uključimo u borbu za opstanak, pa ćemo videti šta će nam to doneti – poručuje kapiten Miloš Vulić.