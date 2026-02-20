Kruševljani na Sajmu turizma u Beogradu

U Beogradu se održava 47. Međunarodnog sajma turizma, na kome se uspešno predstavila Turistička organizacija grada Kruševca, promovišući turističke potencijale našeg grada i okoline.

Na štandu su, pored Ribarske Banje, i predstavnici pobratimske opštine Volvi iz Grčke, što dodatno jača međunarodnu saradnju i turističke veze.

Štand je obišla i zamenica gradonačelnika grada Kruševca, Snežana Radojković, pruživši podršku predstavljanju Kruševca na jednom od najvažnijih turističkih sajmova u regionu.