Počeo Veliki, Vaskršnji ili Časni post

Danas je počeo je Veliki, Vaskršnji ili Časni post. Veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi sa ciljem da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva.

Veliki ili Časni post, dobio je ime prema Časnom krstu, na kojem je stradao Isus Hristos.

Ovaj post je ustanovljen po uzoru na podvig Spasitelja, koji je posle krštenja na reci Jordan, otišao u pustinju i postio četrdeset dana i noći, nakon čega je izašao kao pobednik.

Prva nedelja posta se zove Čista i posti se na vodi.

U našem narodu je poznato da većina ljudi posti uglavnom prvu i poslednju sedmicu posta, i to na vodi.

Tokom Velikog posta vernici pristupaju pokajanju, praštanju i molitvi, a cilj je da dostojno dočekaju najveći hrišćanski praznik.