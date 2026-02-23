Učenici osnovnih i srednjih škola ponovo u klupama nakon Sretenjskog raspusta

Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji, koji su bili na raspustu povodom Dana državnosti, vraćaju se u školske klupe.

Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, učenici osnovnih i srednjih škola AP Vojvodine nisu imali raspust. Za njih je nastava počela prvog radnog dana posle Dana državnosti, koji se ove godine praznovao 15, 16. i 17. februara.

Đaci u Vojvodini neće ostati uskraćeni za odmor, jer će od 3. do 14. aprila biti na prolećnom raspustu, dok će pauza od školskih obaveza za ostale učenike u Srbiji za Uskrs trajati od 10. do 14. aprila.

Bez obzira na razlike škola u Vojvodini i ostatku Srbije kraj godine je isti za sve i zavisi od tipa škole i uzratsta. Maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.

Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.