Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković sa saradnicima i direktori javnih preduzeća obišli selo Tekije

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković sa saradnicima i direktori javnih preduzeća, obišli su selo Tekije u kome su sa meštanima razgovarali o uređenju ove mesne zajednice. Put prema Dedini je jedan od prioriteta a u planu je pored nastavka asfaltiranja ulica i uređenje sportskih terena u okviru škole.

U selu Tekije dosta se u prethodnom periodu radilo na uređenju infrastrukture, rekao je predsednik saveta Mesne zajednice Igor Šljivić

Grad Kruševac podjednako radi na uređenju gradskih i seoskih mesnih zajednica. Selo Tekije nalaze se blizu grada i veliki broj meštana zaposlen je u preduzećima čije je sedište u gradu. Ovo je jedna od uređenijih mesnih zajednica kada je infrastruktura u pitanju. Saradnja je odlična, sve što je neophodno pomažemo u okviru budžeta. Desetak je proriteta koje je uputila mesna zajednica, ali danas smo želeli da čujemo meštane rekla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković

Pored zamenice gradonačelnika Snežane Radojković, u Tekiji su sa meštanima razgovarali pomoćnici gradonačelnika, direktori Javnih preduzeća, odeljenja za vanredne poslove i inspekcija.