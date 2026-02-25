VIŠE OD 20 TAČAKA NA DNEVNOM REDU 18. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Na 18. po redu sednici Skupštine grada Kruševca na Dnevnom redu bile su 22 tačke, a u pro delu zasedanja razmatrale se predlog Odluke o angažovanju revizora za Završni račun budžeta grada za 2025. godinu i predlog odluke o dodeli javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca.

Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Grada Kruševca za 2025. godinu izazvao je dvosatnu polemiku odbornika. Revizija gradskog budžeta podrazumeva kompletan pregled svih Odluka, potpisivanje i donošenje odluka, ako i pregled završnog računa. Nakon izlaganja odbornika za reč po ovom tački Dnevog reda javila se načelnica Gradske uprave Kruševac Vesna Anđelić.

Nakon višesatnog razmatranja prve tačke Dnevnog reda i utvrđenog kvoruma većinom glasova odbornika usvojen je Predlog odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju Završnog računa budžeta Grada Kruševca. Objedinjene tačke 2 i 3 podrazumevale su Predlog Odluke o dodeli javnog Ugovora o javno privatnompartnerstvu sa elementima koncesije za poverevanje obavljanja delatnosti gradsko prigradskog linijskog prevoza na teritoriji Grada Kruševca.

Prvi deo sednice završen je u 14 sati, pauza je određena do 15 sati, a odbornici će u nastavku razmatrati i ostale tačke Dnevnog reda, među kojima su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program rada više ustanova, predlozi o razrešenju i imenovanju članova nadzornih i školskih odbora, planovi detaljne regulacije, i više rešenja o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta u svojini grada. Skupština je počela u 10 sati, a tok zasedanja direktno prenosi Televizija Kruševac.