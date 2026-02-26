Danas je Sveti Simeon Mirotočivi

Molitveno, liturgijski, sa litijama i svečanim programima, sutra proslavljamo rodonačelnika svete loze Nemanjića, Stefana Nemanju, u monaštvu Svetog Simeona Mirotočivog.

Rođen je u okolini današnje Podgorice 1114. godine, a vladao je istočnim srpskim zemljama. Uspevši da proširi državu, borio se protiv bogumila i smatra se jednim od rodonačelnika srpske pravoslavne crkve.Godine 1196, četiri leta pre upokojenja, odrekao se prestola u korist svog srednjeg sina Stefana, budućeg prvog kralja srpske države. Već sutradan se zamonašio i otišao u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Sveti Simeon je sa sinom, Svetim Savom podigao Hilandar i Studenicu, u kojoj se i nalazi Grob Svetog Simeona. Upokojio se na sutrašnji dan 1200. godine u Hilandaru, moleći se pred Ikonom Presvete Bogorodice Odigitrije.

Iz groba Svetog Simeona Mirotočivog – kao uteha – poteklo je miro i izrasla sveta loza Hilandarska, koju verni – uzimaju kao blagoslov za rađanje dece. Sveti Simeon Mirotočivi je krsna slava brojnih srpskih domaćina a njemu u čast organizuju se svečane Sveto-Simeonovske akademije.