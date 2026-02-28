Dostupna nova opcija u eAgraru za lakše podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru

U okviru aplikacije eAgrar uvedena je nova funkcionalnost koja omogućava prikaz satelitskih snimaka prijavljenih parcela u RPG. Ta opcija olakšava prepoznavanje parcela i omogućava lakšu i preciznu prijavu kultura koje se na njima nalaze.

Samim tim pojednostavljeno je i olakšano podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru i obrada istih, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, satelitske snimke parcela korisnici će imati mogućnost da vide u aplikaciji ePodsticaji prilikom podnošenja zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji već od 2. marta, kada će biti raspisan javni poziv po tom osnovu.

“Svesni značaja pravovremene finansijske podrške u periodu intenzivnih poljoprivrednih radova, preduzeli smo sve neophodne korake kako bi se zahtevi brže i lakše podnosili i obrađivali, ali i kako bi sredstva bila usmerena ka stvarnim, aktivnim proizvođačima”, istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

Uvođenjem ove mere dodatno se unapređuje transparentnost sistema, smanjuje mogućnost zloupotreba i obezbeđuje pravednija raspodela budžetskih sredstava, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da će Ministarstvo i u narednom periodu nastaviti sa unapređenjem digitalnih usluga i mehanizama kontrole, s ciljem da podrška stigne do onih kojima je zaista namenjena – vrednih poljoprivrednih proizvođača širom Srbije.