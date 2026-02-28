U derbiju začelja, FK Napreak dočekuje Spartak iz Subotice, ulaz slobodan

U 25. kolu Super lige Srbije u Kruševcu se sutra igra derbi začelja tabele. FK Napredak na svom terenu dočekuje Spartak iz Subotice. Utakmica se igra od 15 sati i 30 minuta.

– Kadrovska situacija je i dalje problematična, bez Ignjatovića i Bastajića, sa prošle utakmice isključenih Vulića i Bukorca. Bez obzira na sve, i prošli put, kada u Surdulici nisu igrali Majdevac i Lutovac, rekao sam da igrači koji u nedelju budu istrčali na teren imaju obavezu da pokažu da su pravi, da zamene odsutne i dokažu da zaslužuju mesto u startnih 11. Pričamo o derbiju začelja, nažalost, ali to je sada stvarnost. Međutim, ekipa Spartaka je izuzetna, predvođena našim Tomovićem i igraju odličan fudbal. To su pokazali sada u uvodnim kolima kada su Novom Pazaru dali dva gola, Partizanu zadali dosta muka, protiv Kragujevčana postigli tri gola. Znači, biće jako teška i zahtevna utakmica. Moramo da budemo spremni da im odgovorimo na sve te njihove prednosti i da iskoristimo njihove mane. Verujem da će naša ekipa izaći onako, kako je izašla u Surdulici, maksimalno motivisana, a videćemo na kraju šta će rezultat reći – rekao je na konferenciji za medije trener Zoran Ristić.

I ovom prilikom ulaz je slobodan, a besplatne karte mogu se preuzeti na biletarnici na ulazu na stadion u nedelju, od 12 časova. Biće otvorene tribine zapad 1 i zapad 2, kao i severna tribina.