Vojnici decembarske generacije uspešno prošli drugu proveru obučenosti

U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku danas je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „decembar 2025“.

Ova provera dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja, tokom koje su vojnici prošli individualnu obuku za izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje naoružanjem i sredstvima svoga roda, odnosno službe, i realizovali sva planirana gađanja.

Na dvodnevnom testu obučenosti, vojnici rodova pešadije, artiljerije, inžinjerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva te atomsko-biološko-hemijske službe i službi logistike i telekomunikacija, rešavali su zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme.

Vojnici generacije „decembar 2025“ su, rezultati to pokazuju, u potpunosti savladali sve sadržaje u ovoj fazi obučavanja, što je i potvrda da je obuka dobro planirana i izvedena. Njih sada očekuje premeštaj u jedinice Vojske Srbije gde će se u završna tri meseca vojnog roka obučavati za realizaciju kolektivnih zadataka.

Oni koji to žele se još tokom služenja vojnog roka mogu prijaviti za prijem u profesionalnu vojnu službu, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.