Igrači STK NAPAD zabeležili najvažniju pobedu u dosadašnjem toku prvenstva

Igrači STK NAPAD na sedmom ligaškom turniru održanom juče u Kruševcu, zabeležili su najvažniju pobedu u dosadašnjem toku prvenstva, savladavši Lešak u direktnom okršaju za prvo mesto na tabeli.

Kruševljani su od početka sezone prvi, a ovom pobedom dodatno su se učvrstili na liderskoj poziciji u Kvalitetnoj ligi i napravili veliki korak ka ostvarenju cilja i povratku u Drugu ligu, gde direktno vode prva dva mesta.

Pored pobede protiv Leška od 4:2, STK NAPAD je sa 4:1 nadigralo ekipu Leposavića.

Napadači na tabeli imaju skor 12:2 a prate ih Lešak i Bubušinac sa po 11:3. Pritom, kruševački tim ima pozitivan skor protiv obe ekipe i u slučaju izjednačenog broja bodova na kraju sezone, imali bi prednost.

Do kraja sezone preostalo je još četiri turnira, po dva u aprilu i maju, tačnije, osam kola. Naredni turnir na programu je 5. aprila.