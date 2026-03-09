Osam medalja plivačima Napretka na Otvorenom prvenstvu Srbije

Na novootvorenom bazenu Sportskog centra Futog od 6. do 8. marta održano je Otvoreno prvenstvo Srbije u plivanju, koje je okupilo 415 takmičara iz čak 48 klubova iz Srbije i regiona. Takmičenje je još jednom potvrdilo status jednog od najprestižnijih plivačkih događaja u zemlji, a dodatnu pažnju privukla je činjenica da se sva prvenstva Srbije u plivanju direktno prenose na sportskom kanalu Arena, čime ova nadmetanja dobijaju još veći značaj i popularnost.

Plivački klub Napredak iz Kruševca na ovom prestižnom takmičenju predstavljao je mali, ali izuzetno uspešan tim od šest plivača: Nina i Anastasija Dimitrijević, Dunja Danev, Bogdan Aranđelović, Filip Dovanović i Veljko Miladinović.

U konkurenciji najboljih plivača Srbije, takmičari Napretka ostvarili su zapažen rezultat osvojivši čak osam medalja – jednu zlatnu i sedam srebrnih. Ovakav uspeh predstavlja veliki iskorak za kruševački klub, jer su u ranijim godinama dve ili tri medalje smatrane velikim uspehom.

Zlatnu medalju osvojio je Bogdan Arandelović u disciplini 50 metara slobodnim stilom, dokje u disciplini 50 metara delfin stilom osvojio i srebrnu medalju.

Odličan nastup zabeležila je i Nina Dimitrijević, koja je osvojila tri srebrne medalje u disciplinama 50, 100 i 200 metara prsnim stilom. Njena starija sestra Anastasija Dimitrijević takođe se popela na pobedničko postolje, osvojivši srebrnu medalju u disciplini 200 metara mešovitim stilom.

Preostale dve srebrne medalje osvojene su u štafetnim trkama. U trci 4×100 metara mešovito mešano nastupili su Anastasija i Nina Dimitrijević, Veljko Miladinović i Bogdan Aranđelović, dok su u trci 4×100 metara slobodno mešano srebro osvojili Dunja Danev, Veljko Miladinović, Nina Dimitrijević i Bogdan Aranđelović.

Ovi rezultati dolaze nakon uspešnog početka sezone i međunarodnog mitinga „Mladost kup – Memorijal Branko Mićin” u Banjaluci, gde su plivači Napretka već osvojili deset medalja, što potvrđuje da se u klubu radi kvalitetno i posvećeno.

U klubu ističu veliku zahvalnost Gradu Kruševcu i Sportskom centru Kruševac, koji su obezbedili odlične uslove za rad i trening mladih sportista. Upravo zahvaljujući toj podršci, rezultati kruševačkih plivača iz godine u godinu postaju sve značajniji.

Plivački klub Napredak najavljuje da će i ubuduće nastaviti da radi na razvoju mladih sportista i promociji plivanja u Kruševcu, a vrata kluba otvorena su za sve koji žele da postanu deo ovog uspešnog i pozitivnog sportskog kolektiva.