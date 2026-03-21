Danas je Svetski dan poezije: Jedan od najdragocenijih oblika kulturnog i jezičkog izražavanja

Svetski dan poezije obeležava se 21. marta, a ustanovio ga je Unesko 1999. godine. Cilj je promocija čitanja, pisanja i objavljivanja poezije širom sveta, ali i pružanje podsticaja i odavanje priznanja nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima.

Svetski dan poezije obeležava jedan od najdragocenijih oblika kulturnog i jezičkog izražavanja čovečanstva. Tokom obeležavanja Dana, poezija okuplja ljude širom sveta. Nekada se dan poezije slavio u oktobru i tradicija da se oktobar smatra mesecom poezije očuvana je u mnogim državama.

Unesko je u inicijativi da se proglasi Svetski dan poezije, prepoznao način da se izrazi jedinstvo u kreativnosti ljudskog uma. Kao jedan od glavnih ciljeva obeležavanja dana poezije je da se podrži jezička različitost kroz pesnički izraz.

Cilj obeležavanja Dana poezije je da se ohrabri uspostavljanje dijaloga između poezije i drugih umetnosti (slikarstvo, muzika, pozorište, ples), kao i povratak usmenoj tradiciji recitala i promocija proučavanja poezije.

U Rezoluciji koja je usvojena 16. novembra 1999, na 25. plenarnom sastanku Uneska napisano je: Za Svetski dan poezije proglašava se 21. mart; pozivaju se države članice da uzmu aktivno učešće u obeležavanju ovog dana, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, uz aktivno učešće nacionalnih komisija, nevladinih organizacija i zainteresovanih javnih i privatnih institucija (škole, opštine, pesničke zajednice, muzeji, kulturna društva, izdavačke kuće, lokalne vlasti i tako dalje).