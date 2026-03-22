Danas su Mladenci, praznik posvećen uspomeni na stradanje 40 mladih vojnika koji su položili život za veru Hristovu 320. godine u vreme rimskog cara Likinija.

Mladi parovi, venčani u poslednjih godinu dana, obeležavaju Mladence. Na ovaj način ukazuje se da mladi supružnici treba da budu verni jedno drugome, kao što je Svetih Četrdeset Mučenika Sevastijskih bilo verno Isusu Hristu. Običaj nalaže da žene ustaju rano i mese 40 kolačića, mladenčića, koji se premazuju medom. Simbolizuju srećan, dug i sladak život i daju se deci i gostima koji po pravilu, mladom paru donose poklone.

Mladenci uvek padaju u vreme Časnog Vaskršnjeg posta, zato svaka gozba koja se sprema ovog dana mora biti posna radi zdravlja i napretka dece i mladih supružnika.