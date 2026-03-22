Danas se obeležava Svetski dan voda

Svake godine 22. marta širom sveta obeležava se Svetski dan voda, međunarodni dan koji je rezolucijom ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine, sa ciljem da skrene pažnju na značaj vode za zdravlje ljudi, očuvanje životne sredine i održivi razvoj društva.

Jedan od ključnih prioriteta Svetskog dana voda jeste podrška ostvarivanju Cilja održivog razvoja 6 – obezbeđivanje vode i sanitarnih uslova za sve do 2030. godine.

Ovogodišnja tema “Voda i rodna ravnopravnost” (engl. Water and Gender) ukazuje na značaj dostupnosti i upravljanja vodnim resursima za postizanje rodne ravnopravnosti, uz poruku: “Gde voda teče, raste jednakost”, navodi se na sajtu Batuta.

Iako globalna kriza u vezi sa vodom utiče na čitavo čovečanstvo, njene posledice ne osećaju svi jednako – u mnogim regionima sveta žene i devojčice suočavaju se sa najvećim teretom nedostatka bezbedne vode i adekvatne sanitarne infrastrukture.

Prema procenama međunarodnih organizacija, oko 2,2 milijarde ljudi u svetu nema pristup bezbednoj vodi za piće, dok više od 3,5 milijardi ljudi nema adekvatne sanitarne uslove.

U velikom broju domaćinstava širom sveta upravo su žene i devojčice odgovorne za prikupljanje vode, što često podrazumeva svakodnevno pešačenje na velike udaljenosti i značajan gubitak vremena koje bi mogle da posvete obrazovanju, radu ili drugim aktivnostima.

Sa stanovišta javnog zdravlja, bezbedna voda za piće i adekvatna sanitacija predstavljaju jedan od osnovnih preduslova za očuvanje zdravlja stanovništva i prevenciju brojnih zaraznih bolesti koje se prenose vodom.

Procene ukazuju da svake godine veliki broj ljudi oboli od bolesti povezanih sa nebezbednom vodom i nedostatkom higijene, što potvrđuje značaj kontinuiranog unapređenja sistema vodosnabdevanja i zaštite vodnih resursa.

U evropskom regionu pristup bezbednoj vodi je u velikoj meri obezbeđen, ali i dalje postoje izazovi u vezi sa kvalitetom vode, infrastrukturom i zaštitom vodnih resursa, posebno u ruralnim područjima. Klimatske promene, povećana potrošnja vode i očuvanje kvaliteta izvorišta predstavljaju dodatne izazove za održivo upravljanje vodnim resursima.

U Srbiji obezbeđivanje zdravstveno ispravne vode za piće predstavlja važan segment zaštite javnog zdravlja.

Instituti i zavodi za javno zdravlje redovno sprovode kontrolu kvaliteta vode iz javnih vodovodnih sistema kroz laboratorijska ispitivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, sa ciljem da se obezbedi zdravstveno bezbedna voda za stanovništvo i pravovremeno prepoznaju eventualni rizici po zdravlje.

Iako većina stanovništva u Srbiji ima pristup organizovanom vodosnabdevanju, i dalje postoje izazovi u pojedinim sredinama, posebno u manjim naseljima i ruralnim područjima, gde je potrebno kontinuirano unapređivati infrastrukturu i zaštitu vodnih resursa.