Povodom Dana pobede položen venac na Spomenik Neznanom junaku

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića Miloš Vučević, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Nakon polaganja venca uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj Garde Vojske Srbije izaslanik predsednika Vučević upisao je u spomen-knjigu sledeće:

“Neka je slava vama besmrtnim herojima naše Srbije!

Koji ste živeli i umirali za slavu i čast otadžbine.

Za mir i slobodu. Za buduće generacije. Za nas.

Vama zavet dajemo da ćemo braniti mir.

Vama, koji ste branili svoje i koji ste stradavali nedužni.

Vama svima, zavet dajemo koji ste bili u pokretima slobode.

Da Srbiju nećemo dati. Da nam Srbiju neće pokoriti.

I da ćemo odbraniti slobodu i nezavisnost naše jedine otadžbine, kojoj neka je slava u vekove vekova!”.

Polaganju venca prisustvovali su načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Predrag Kraljević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, komandant Garde Vojske Srbije pukovnik Vladimir Vukajlović i načelnik Kabineta načelnika Generalštaba pukovnik Boris Stojković.