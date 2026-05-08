FK Napredak gostuje Spartaku u Subotici: Igramo za čast Kluba i svih nas

Utakmica petog kola plej-auta Spartak – Napredak, odigraće se u nedelju od 18:30 časova u Subotici. Tim povodom u Medija centru fudbalskog kluba Napredak održana je konferencija za novinare.

-I domaćin i mi smo dugo bez pobede. Nema opterećenja, ali rekao sam igračima da odigraju za čast, Kluba, svoju, svih nas. Da budemo bolji i konkretniji nego na prošloj utakmici. Odigrali smo protiv niškog Radničkog dobro, nedostajali su samo golovi. Nadam se da će Majdevac i ostali igrači popraviti efikasnot protiv Spartaka, koji je jako dobra ekipa, ali eto nesrećno su i oni, tu gde smo i mi. Očekujem dobru utakmicu, veću motivaciju, posebno jer smo na gostovanjima bili slabiji, nego kao domaćini – rekoa je š ef stručnog štaba Saša Mićović.

Pred nedeljni meč, fudbaler Napretka Andrija Majdevac kaže;

-Nadam se i voleo bih. Nedostaje nam efikasnost, sve utakmice sada su „tvrde“, rivalima baš gori pod nogama i svi pružaju 300 odsto, a trebalo bi i mi. Nama je najteže da se namesti glava i da se odigra do kraja kako treba. Trudimo se, treniramo i radimo dobro. Idemo u Suboticu da odigramo jednu dobru utakmicu i da se radujemo, ako ništa drugo…