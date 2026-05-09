Sastanak sa predstavnicima Asocijacije toplana Srbije

Direktor Asocijacije toplana Srbije Dejan Stojanović sa saradnicima posetio je Gradsku upravu Kruševac, gde je u kabinetu gradonačelnika održan radni sastanak posvećen unapređenju sistema daljinskog grejanja i zakonskim obavezama koje očekuju lokalne samouprave i toplane u narednom periodu.

Sa gostima su razgovarali gradonačelnik Ivan Manojlović, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov, direktor JKP „Gradska toplana“ Milutin Tasić i saradnici.

Tema sastanka bila je zakonska obaveza prelaska sa dosadašnjeg obračuna grejanja po kvadratnom metru na obračun prema stvarnoj potrošnji energije, što predstavlja jedan od ključnih koraka ka većoj energetskoj efikasnosti, racionalnijoj potrošnji i pravičnijem sistemu naplate za korisnike. Tokom sastanka predstavljena su iskustva gradova koji su već započeli ili uveli ovakav model obračuna, među kojima su Niš, Subotica, Novi Sad i Kragujevac. U pojedinim gradovima sistem se već godinama primenjuje kroz kalorimetre i razdelnike toplote, dok je deo lokalnih samouprava u fazi postepenog prelaska i prilagođavanja infrastrukture novom modelu.

Prema podacima Asocijacije toplana Srbije, više od 15 toplana u Srbiji već primenjuje obračun po potrošnji, dok je cilj da se u narednom periodu ovaj model uvede u svim sistemima daljinskog grejanja. Poseban deo sastanka odnosio se na prezentaciju modela obračuna izrađenog na osnovu podataka JKP „Gradska toplana“ Kruševac, kroz koji je prikazano kako bi novi sistem funkcionisao u praksi, kao i kakvi bi bili efekti po korisnike i sam sistem daljinskog grejanja. Analizirani su različiti modeli potrošnje, efekti energetske efikasnosti, kao i odnos fiksnog i varijabilnog dela troškova, uz pregled mogućih rezultata i ušteda za građane koji racionalno koriste toplotnu energiju.

Sagovornici su istakli da prelazak na obračun po potrošnji predstavlja značajan i složen proces koji zahteva tehničku pripremu sistema, kontinuiranu saradnju lokalne samouprave, toplana i nadležnih ministarstava, ali i pravovremeno informisanje građana o svim prednostima i načinu primene novog sistema obračuna.