Deveti maj – Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope

9. maja 1945. godine, kapitulacijom nacističke Nemačke okončan je Drugi svetski rat u Evropi. Ovaj dan obeležava se kao Dan pobede, a slavi se i kao Dan Evrope.

Bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Berlinu je nešto iza ponoći potpisao feldmaršal Vilhelm Kajtel, u ime Sovjetskog Saveza potpisnik je bio maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Artur Teder.

Datum koji predstavlja definitivni završetak Drugog svetskog rata jeste 2. septembar, kada je na američkom bojnom brodu “Misuri” u Tokijskom zalivu Japan potpisao kapitulaciju posle bačenih atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki.

U ratu koji je trajao nešto manje od šest godina našla se 61 država i oko 110.000.000 vojnika.

Procene govore o 50 do 80 miliona poginulih, od toga je civila bilo između 38 i 55 miliona.

Državna komisija bivše Jugoslavije svojevremeno je objavila da je u ratu poginulo 1.706.000 osoba, među njima više od 300.000 boraca.

Deveti maj obeležava se i kao Dan Evrope jer je tog dana 1950. godine ministar spoljnih poslova Francuske Robert Šuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama.

Suština njegove ideje bila je u uspostavljanju zajedničkih tela, tačnije odnosa, najpre u proizvodnji i distribuciji uglja i čelika kao temelja industrijske snage.

Naredne godine osnovana je Evropska komisija za ugalj i čelik, koja je vremenom prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, da bi četiri decenije kasnije, 1991. u holandskom gradiću Mastrihtu bila proglašena Evropska unija.

Evropski savet je 1955. godine u Milanu odlučio da se dan objavljivanja Šumanovog plana – 9. maj, obeležava kao Dan Evrope.