Kruševac, Varvarin i Trstenik potpisali ugovore za mere populacione politike

Palati Srbije svečano je potpisan Ugovor između Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Grada Kruševca.

Predmet ugovora je uređenje fasade osnovne i srednje škole „Veselin Nikolić“ i sređivanje boravka za decu, čime će se značajno unaprediti uslovi rada učenika i nastavnog osoblja.

U ime Grada Kruševca, ugovor je potpisala Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika.

Vrednost ugovora iznosi 3.169.010,00 dinara.

Ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka ulaganju u obrazovanje i stvaranju boljih uslova za mlade.

Svečano je potpisan i ugovor između Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i opštine Trstenik, u okviru dodele sredstava jedinicama lokalne samouprave za finansiranje mera populacione politike.

Ugovor vredan 20.000.000,00 dinara namenjen je za drugu fazu izgradnje dečijeg vrtića.

U ime opštine Trstenik, ugovor je potpisala predsednica opštine, Milena Turk.