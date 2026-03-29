Nastavak Petog memorijalnog turnira u karateu „Serbia Open“

Peti memorijalni turnir u karateu „Serbia Open“ traje i danas u Hali sportova u Kruševcu. Naš grad je domaćin velikom broju srpskih i evropskih karate klubova koji učestvuju u ovogodišnjem takmičenju, klubova kao što su JKA Mađarska, JKA Rumunija, JKA Slovenija, JKA Severna Makedonija, KK „Aleksandrovac“ iz Aleksandrovca, KK „Bečej“ iz Bečeja, KK „Crni panter“ iz Apatina, KK „Eminović“ iz Tutina i drugi.

Organizator takmičenja Marko Tomić, sin poznatog kruševačkog karatiste Olivera Tomića, izjavio je da mu je drago što je interesovanje za ovakve turnire veliko, što dokazuje i činjenica da je ove godine 5. godišnjica ovog takmičenja u Kruševcu:

„Već tradicionalno se ovaj turnir održava u čast naše karate legende, i ponosan sam što ove godine imamo preko 1000 učesnika. Takmičenje se održava dva dana, sutra nam dolazi drugi deo ekipa. Učešće su uzeli i predstavnici velikog broja evropskih zemalja, tako da ćemo imati prilike da vidimo vrhunski karate, jer je ovo nekim članovima klubova, na neki način, i priprema za reprezentativne obaveze i predstojeće evropsko prvesntvo u Norveškoj. Pokazaćemo se kao dobri domaćini, kao i do sada.

Ovaj sport ima perspektivu, raste iz godine u godinu i beleži sve veći broj članova. Kao što rekoh, i nas očekuje Norveška, imamo veliki broj naših takmičara koji će se, verujem, vratiti sa postignutim uspehom i obradovati naše sugrađane“.