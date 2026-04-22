Dan Vojske Srbije

Vojska Srbije proslavlja svoj praznik 23. aprila, u spomen na dan kada je 1815. godine podignut Drugi srpski ustanak, koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske.

Drugi srpski ustanak na određeni način predstavlja temelj za stvaranje moderne srpske države i vojske. Kao produkt samostalnosti srpske države, usledilo je stvaranje stajaće vojske i ustanovljavanje Garde, od 76 mladića „po stasu i ugledu“ iz najboljih seoskih kuća.

Kako je stvaranje stajaće vojske, od najpre upisnika, a kasnije soldata, prošlo neopaženo od Porte, Narodna skupština je ozvaničila naziv soldati. Uvode se prvi regruti, koji su ostajali u vojsci deset godina, imajući u vidu da im rok službe nije bio određen. Stajaća vojska živela je u kasarnama i primala platu. Ustanovljene su uniforme, odnosno mundiri.

Srpska vojska nastala je iz ustaničkih četa, dakle iz naroda koji se latio oružja da bi izborio svoju slobodu. Tu leže koreni duboke povezanosti našeg naroda i naše vojske. Vojska Srbije neguje ovu suštinsku vezu, tako da i u uslovima profesionalizacije ostaje privržena građanima Srbije i pomaže im kad god je to potrebno. Građani, takođe, prepoznaju tu sudbonosnu povezanost i cene napore koje vojska čini za opšte dobro.

Veliko interesovanje za dobrovoljno služenje vojnog roka, zaposlenje u svojstvu profesionalnog vojnika i za školovanje u Vojnoj gimnaziji i na Vojnoj akademiji na najbolji način potvrđuju da je poverenje građana u Vojsku Srbije veliko i da vojna profesija u očima mladih zauzima istaknuto mesto.