Mošti Prepodobnog Jakova Tumanskog svečano dočekane u Trsteniku

U namesničkom centru u Trsteniku, 2. maja 2026. godine, svečano su dočekane svete mošti Prepodobnog Jakova Tumanskog.

Svete mošti, sa blagoslovom igumana manastira Tumane, a u saradnji sa arhijerejskim namesnikom trsteničkim i starešinom hrama Svete Trojice projerejem Miroljubom Simeunovićem, litijski su donesene na duhovnu radost i utehu vernog naroda, koji je u velikom broju i sa poštovanjem i molitvom tražio zastupništvo i blagoslov velikog Božjeg ugodnika i Čudotvroca Tumanskog.

Litijskim prenosom svetih moštiju iz manastira Tumane načalstvovao je Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit kruševački g. David, uz sasluženje sveštenstva i monaštva.

Izvor: Eparhija kruševačka