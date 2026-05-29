Povodom 27. godišnjice bombardovanja mosta i masakra nad nedužnim civilima u Varvarinu, opština Varvarin će ovaj najtužniji dan u svojoj istoriji obeležiti komemorativnim skupom sutra uz poruku da ni za jednu ranu i žrtvu nema zaborava.

Centralno dešavanje povodom 27. godišnjice stradanja civila u zločinu počinjenom od strane NATO alijanse kojem će prethoditi Sveta Litrurgija i prastos žrtvama u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Varvarinu biće održano sutra u 12 sati pored spomen obeležja žrtvama masakra.