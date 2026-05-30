Град Крушевац сутра прославља традиционално градску славу – Свету Тројицу – свечаном градском Литијом

Са благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, Град Крушевац прославиће традиционално градску славу – Свету Тројицу – свечаном градском Литијом.
Градоначелник Крушевца Иван Манојловић, са сарадницима, присуствоваће Литији која ће у недељу, 31. маја у 9.30 кренути из Цркве Светог Ђорђа. Литија ће поћи истовремено и из Цркве Лазарице. Литија у част Свете Тројице, иде централним градским улицама и слива се у једну заједничку код Споменика Косовским јунацима.