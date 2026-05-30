Сутра освећење темеља и постављање камена темељца за нови храм Свете Петке на старом аеродрому у Крушевцу

На Празник Силаска Светог Духа на Апостоле – Педесетницу, у недељу у 14 часова, биће освећење темеља и постављање камена темељца за нови храм Свете Петке на старом аеродрому у Крушевцу.
Освећење ће обавити Митрополит крушевачки Господин Давид са свештенством Града Крушевца. Градоначелник Крушевца Иван Манојловић, са сарадницима, присуствоваће освећењу темеља и постављању камена темељца за нови Храм Свете Петке.
Ктитор нове Цркве Свете Петке је породица књижевнице родом Крушевљанке Љиљане Хабјановић Ђуровић.