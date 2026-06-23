Sutra poslednji dan za izmenu i potvrdu liste želja

Završni ispit na teriotoriji Grada Kruševca polagalo je 1.739 učenika osmog razreda osnovnih škola, danas podnose liste želja za upis u srednju školu na portalu MOJA SREDNJA ŠKOLA ali to mogu uraditi i u svojoj matičnoj školi.

Sutra 24. juna, poslednji dan je dan za izmenu i potvrdu liste želja, 29. juna su rezultati raspodele a od ovog datuma do drugog jula je elektronski upis u srednje škole.

Postoji i drugi upisni krug za neraspoređene učenike ali u onim obrazovnim profilima srednjih škola gde će ostati slobodnih mesta.

Zoran Asković načelnik Školske uprave Kruševac ističe da u našim srednjim školama imamo 450 mesta više u odnsou na broj malih maturanata, tako da će svako od njih pronaći obrazovni profil za sebe.