Brojna dešavanja na Vidovdan u Kruševcu

Sutra je Vidovdan, veliki verski i nacionalni praznik.

U crkvi Lazarici, Sveta Arhijerejska Liturgija služiće se od 7.30, a oko 10 sati krenuće Litija sa moštima Kneza Lazara do spomenika Kosovskim junacima gde će biti služen pomen svim stradalim vojnicima od Kosovskog boja do danas.

Garda Vojske Srbije, povodom obeležavanja Vidovdana, izvršiće počasnu artiljerijsku paljbu sa deset plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa sutra u pet do 8 na Bagdali. Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije pozivaju građane da sutra ujutru dođu na Bagdalu kod jarbola i svojim prisustvom uveličaju obeležavanje ovog velikog srpskog praznika.

U 8 sati i 15 minuta biće održana centralna držabna ceremojina polaganja venaca na Spomenik kosovskim junacima, a prethodiće polaganje sveća na Slobodištu i na spomeniku kod Fontane, kao i kod krsta na Bagdali.

U 17 časova na Trgu glumaca biće upriličeno svečano otkrivanje biste Borisavu Mihailoviću.

Svečana sednica Skupštine Grada Kruševca, održaće se u 18 sati u Holu zgrade Gradske uprave gde će biti dodeljena prestižna Vidovdanska nagrada i prateća priznanja. Dan se završava koncertom Kulturno-umetničkog društva „14. oktobar“, koji počinje u 20 časova u Kruševačkom pozorištu.