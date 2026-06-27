Vučić na skupu “Srbija – jedna porodica”: Moramo narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele, želim ujedinjenu Srbiju

U Beogradu je nešto posle 19 časova završen glavni program skupa “Srbija jedna porodica”. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se narodu mora ponuditi jedinstvo a ne podele.Na skupu koji se održavao na platou ispred Narodne skupštine Srbije, u organizaciji Pokreta za narod i državu, bilo je prisutno oko 207.000 građana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Mi moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Oni su pokušali da podele naše porodice, pokušali su da podele naše društvo, da podele našu državu, pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece”, rekao je Vučić obraćajući se okupljenima na skupu “Srbija jedna porodica” koji je danas održan u Beogradu.

On je uputio poziv svima da se slobodno razlikuju, da imaju drugačije mišljenje, ali da razgovaraju jedni sa drugima.

“Ništa lepše, ništa važnije, ništa preče ne postoji. Deda pozove svoje dete, svoje unuče, baka takođe i razgovaraju sa njima. I kad se razlikuju, videće gde su bolji rezultati, videće gde im je bolja budućnost i takve odluke donositi”, rekao je Vučić.

Obraćajući se građanima koji ga podržavaju, istakao je da se mora promeniti odnos prema političkim protivnicima.

“Znam da mnogi neće biti saglasni. Ne moram da vam govorim šta mislim o Dinku Gruhonjiću u političkom smislu, ali ne može da se dogodi da mi ne budemo prvi u osudi napada na automobil njegovog sina. Mi moramo da osudimo svako nasilje”, istakao je Vučić.

On je podsetio da je tokom prethodne dve godine uništeno oko 120 traktora domaćina, da su ljudi napadani, da su spaljivane prostorije SNS u Novom Sadu i Valjevu.

“Nema šta nisu lagali. Od ‘Sarajevo safarija’ do zvučnog topa, i kad znaju da nije bilo zvučnog topa”, rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da je da je njegov predlog da se lista SNS na predstojećim izborima zove “Ujedinjena Srbija”.

“Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima, zove ‘Ujedinjena Srbija’. Ne ‘Ujedinjeni za nešto’, već ‘Ujedinjena Srbija’. To je najlepši moto koji možemo da imamo. Ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste”, istakao je Vučić.

Naglasio je da će na izborima lista izaći sa svim rezultatima, najavljenim planovima i programima, odnosno sa svime čime bi moglo i dalje da se pomaže srpskom narodu, ma gde da živi.

Navodeći da će za nekoliko nedelja podneti ostavku na mesto predsednika, Vučić je naveo da je rukovodstvu Srpske napredne stranke rekao da će im, ako oni to budu tražili, pomoći da još na predstojećim izborima dobiju narodno poverenje.

“Rekao sam predsedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno poverenje, pomoći da dobijemo narodno poverenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne četiri godine”, istakao je Vučić.

Da se postaramo da na izborima bude obezbeđeno najbolje za budućnost Srbije

Predsednik Vučić pozvao je građane da se na predstojećim izborima postaraju da za budućnost Srbije bude obezbeđeno ono što je najbolje.

“Mi, zajedno sa vama, da se postaramo da za budućnost Srbije obezbedimo ono što je najbolje. I da pobedimo! Da ih pobedimo jače i ubedljivije nego ikada!”, rekao je Vučić na skupu “Srbija jedna porodica”.

On je zahvalio građanima na podršci i što su sve ove godine bili uz Srbiju. “Živela Srbija, do konačne pobede!”, naveo je Vučić.

Dodao je da je ponosan na to što je živeo za Srbiju, a ne od svoje Srbije i naveo da će se to videti u godinama koje dolaze.

“Ako vi budete smatrali da vam moja pomoć i podrška nije potrebna, mene ne morate da sklanjate, sam ću se skloniti. Kao što sam vam to rekao bezbroj puta, ovde u ovoj zgradi ću da ostavim čiste račune, jer nisam ukrao ni jedan jedini dinar, nisam primio ni jednu dnevnicu, nikakve putne troškove, nikada ništa nisam uzimao od države. Živeo sam za državu, živeo sam za svoju Srbiju, a ne od svoje Srbije”, rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija u budućnosti mora ubrzano da se razvija i ide u korak sa razvojem naprednih tehnologija i istakao da se očekuje da u avgustu u Srbiji bude otvorena fabrika za prozvodnju humanoidnih robota.

“Od avgusta nam ide, biće lepša i bolja fabrika nego ona u Kini. Hvala našim kineskim prijateljima i kompaniji”, rekao je Vučić na skupu “Srbija jedna porodica” koji je danas održan u Beogradu. Istakao je da širom Srbije mora biti otvoreno još data centara i da posebna ulaganja moraju da budu u unapređenje energetskog sistema.

“Moramo da obezbedimo naš energetski sistem, dakle da otvaramo nove gasne elektrane, gradimo hidrocentrale nove, male nuklearke, pa i velike nuklearke u budućnosti, jer će struja da bude najvažnije dobro u našoj zemlji”, rekao je Vučić.

Ocenio je da takve stvari moraju da se rešavaju što pre i da nema čekanja.

“Ja moram o ovome da govorim vama i da razgovaram sa vama. Ne možemo samo da čekamo da prođe još jedan dan pa će sve biti dobro. Ne, moramo mi sebe da menjamo i da žurimo napred”, istakao je Vučić.

Naveo je da je za njega najvažnije šta može da ponudi svom narodu, svojim građanima.

“Moramo da brinemo i o našem narodu koji živi van granica Srbije, ne ugrožavajući nikoga. I zato sam zahvalan i večeras i predsedniku Dodiku što je ovde i Milanu Kneževiću što je ovde, i mnogim drugim Srbima iz regiona koji su došli da večeras budu sa nama. Naša obaveza je da uvek budemo uz njih i bićemo. Naša obaveza je da uvek budemo uz sve građane Srbije”, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije izjavio je da će u narednom periodu pomilovati građane koji su iz neznanja ili nehata počinili krivična dela.

“Ja ću u narednom periodu da pomilujem mnoge ljude. I naše, kako bi neko rekao pogrešno, i njihove, jer su to sve naši ljudi. I naši i njihovi su naši. Mi smo jedna porodica, mi smo Srbija”, rekao je Vučić na skupu “Srbija – moja porodica” koji je danas održan u Beogradu.

Dodao je da neće moći da pomiluje sve, odnosno one koji su činili najteža dela.

“Neću moći sve, one koji su činili najteža dela, ali sve one koji su iz neznanja, nehata, slučajnosti počinili neka dela, progledaću kroz prste i pokazaću da moramo da budemo jedna i ujedinjena Srbija”, naveo je Vučić.

Predsednik Vučić izjavio je danas da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na funkciju predsednika Republike.

Vučić je na skupu “Srbija jedna porodica”, na platou ispred Doma Narodne Skupštine, naveo da je rukovodstvu SNS rekao da će im, ukoliko to budu tražili i želeli, još na predstojećim izborima pomoći da dobiju narodno poverenje kako bi u naredne četiri godine mogli da ostvare sve o čemu je govorio.

“Biću još samo nekoliko još nekoliko nedelja predsednik, tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno i hvala Bogu da nije. Tako da, hvala vam na svim lepim željama i rečima”, rekao je Vučić.

Dodao je da je njegov predlog da se lista SNS na predstojećim izborima zove “Ujedinjena Srbija”.

“Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima, zove ‘Ujedinjena Srbija’. Ne ‘Ujedinjeni za nešto’, već ‘Ujedinjena Srbija’. To je najlepši moto koji možemo da imamo. Ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste”, istakao je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom.

“Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite”, istakao je Vučić obraćajući se na skupu “Srbija jedna porodica” u Beogradu.

Podsetio je da je sutra Vidovdan i da će sutra, povodom tog praznika, građani u Batajnici i na Pasuljanskim livadama moći da vide čime Srbija raspolaže.

“Videćete šta sve Srbija danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju”, istakao je Vučić. Dodao je da moramo sebe dalje ubrzano da menjamo, ali i samostalno donosimo odluke. “Ne moramo da ispunimo svaki zahtev i jedini smo koji to nismo učinili. Nama niko ne šalje mejl ili faks i kaže: ‘Morate da se usaglasite sa nekom deklaracijom koja stiže iz bilo kog centra u svetu.’ Iz Brisela, Vašingtona, Moskve, bilo odakle. Srbija samostalno donosi svoje odluke”, naveo je Vučić.

Kada je reč o evropskom putu, ukazao je da Srbija treba da uradi sve kako bi ubrzala taj proces i ispunila svoje obaveze, ali i da sačuva svoja tradicionalna prijateljstva.​

“Mi da kvarimo svoja prijateljstva tradicionalna sa onima poput Narodne Republike Kine, koji su bili sa nama u najtežim trenucima tokom korone, da kvarimo tradicionalna prijateljstva sa Ruskom Federacijom, nećemo to da radimo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo i ne odričemo se. Čuvamo ta prijateljstva jer prijateljstvo nije kad vam je lepo i kad je lako, već i kada je teško. A da li ćemo da požurimo na evropskom putu? Da, hoćemo. Uradićemo ono što su naše obaveze”, naveo je Vučić.

Predsednik Srbije Vučić izjavio je danas na skupu “Srbija jedna porodica” da se poslednji put obraća tolikom broju ljudi kao predsednik Republike, navodeći da je 14 godina verno služio svojoj zemlji, vernije nego što može da se zamisli.

“Želim da vam kažem, poštovani građani, jer ovo je za mene poslednji put da vam se u ovolikom broju, verovatno i nikada više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako poslednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsednik Vlade i kao predsednik Vlade i kao predsednik Republike na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio”, rekao je Vučić.

Istakao je da je voleo i voli Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj.

“Samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Nikome drugom nikada nisam hteo da služim, sem vama, građanima Srbije, i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji. Govorili su vam da nikada neću napustiti predsedničko mesto, da ću na silu da ostanem na tom mestu. Neću. Ovo su moji poslednji dani i poslednje nedelje kao predsednika Republike”, rekao je Vučić.

Naveo je da je beskrajno zahvalan na ogromnoj podršci, na ogromnoj ljubavi, jer, kako je rekao, bez te podrške nikada ništa ne bi mogao da uradi.

“Beskrajno vam hvala što ste razumeli i teške poteze koje smo morali da povlačimo. Beskrajno vam hvala što ste verovali, a ja vam kažem da sam vam služio i vernije od onoga što možete da zamislite i pomislite u svakom trenutku. I u najtežim trenucima kada su mnogi povijali kičmu, ja nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar na kugli zemaljskoj i da sam stajao čvrst kao stena i uspravan kao jablan pred svima, štiteći svoju zemlju, štiteći svoju u otadžbinu”, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić izjavio je danas da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbii iznositi 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra i istakao da je plan da se posebno pomogne najsiromašnijim građanima merama koje će biti predstavljene za dva dana.

“Hoćemo takođe, dragi prijatelji, za dve godine i manje, da prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra. Ali posebno hoćemo najsiromašnijima da pomognemo. I videćete već za dva dana naše mere za one ljude koji imaju penzije do 35. 000 ili do 56. 000 dinara, za one koji bukvalno najteže žive. Da vidite kako i koliko država Srbija o njima brine. Nismo bili fer, ima mnogo onih koji žive bogato, ali ima mnogo onih koji žive neuporedivo slabije od njih”, rekao je Vučić na skupu “Srbija – jedna porodica” koji se održava na platou ispred Doma Narodne skuštine.

Kako je rekao, sad će država onima koji su siromašniji mnogo više da pomaže.

“Naravno, pomagaćemo i ovim bogatima. Ali ovima koji su siromašniji, njima svakako mnogo više”, naglasio je Vučić.

Uvek smo spremni za razgovor, ali nikada o tome kome pripada Kosovo i Metohija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Beograd uvek bio spreman na razgovore u vezi Kosova i Metohije, ali ne one koji su se ticali toga čija je teritorija i kome pripada srpska južna pokrajina.

Vučić je, na skupu “Srbija – jedna porodica” koji se održava u Beogradu, kazao da je pravio i političke greške, ali da je uvek i u najtežim trenucima bio uz svoju zemlju.

“Sećate li se koliko je bilo teških razgovora oko Kosova i Metohije? Ali smo uvek i u najtežim trenucima znali da kažemo: o svemu hoćemo da razgovaramo, uvek hoćemo da razgovaramo, ali nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas Sveto pismo i toga ćemo se uvek držati”, istakao je Vučić.

Zahvalio je Srbima sa Kosova i Metohije koji su došli na današnji skup na platou ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu i zamolio sve prisutne da ih pozdrave velikim aplauzom.

“Srbima sa Kosova i Metohije hvala što čuvaju naše ime i prezime, a mi ćemo uvek biti uz njih”, kazao je.

Vučić je naveo da je bilo i teških trenutaka u Ujedinjenim nacijama.

“I tada smo se borili za svoju zemlju. I tada smo znali da idemo protiv najmoćnijih, najvećih, najsnažnijih sila ovoga sveta. I uspeli smo svi zajedno, ujedinjeni, da se izborimo i da pokažemo da jedan mali slobodarski narod i najmoćnijima može da nanese poraz. Pokazali smo da kada smo zajedno sve možemo”, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije poručio je danas građanima da se uz jedinstvo sve može postići i dodao da su upravo oni ti koji su znali kako da sačuvaju Srbiju u odsudnom trenutku.

Vučić je, obraćajući se na skupu “Srbija – jedna porodica”, podsetio da je u odnosu na 2012. godinu zaposljeno više od 550.000 ljudi, kao i da je dovedeno u desetinama milijardi investicija u zemlju.

“Otvarali smo fabrike širom Srbije. Da li je bilo dovoljno? Nikada nije dovoljno i nikada nisam bio sasvim zadovoljan. Istovremeno smo gradili zemlju. Za samo 12 godina izgradili smo 651 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. U prethodnih 70 godina izgradili su 596 km, a mi sada gradimo još 435 kilometara. I to vi gradite, poštovani građani Srbije. Zahvaljujući vama to radimo zajedno, jer kada smo zajedno i kada smo ujedinjeni možemo sve. Vi ste ti koji ste znali kako da sačuvate Srbiju u odsudnom trenutku”, istakao je Vučić.

Naglasio je da se ne sme zaboraviti da se stvari ne podrazumevaju.

“Ne podrazumevaju se. Mnogi su mislili da ne može da bude teže i gore nego što je bilo 2000. A onda su došli oni koji su opljačkali i razorili sve. Onda su došli oni koji su nam uzeli budućnost. Zato je bilo strašno važno da se izborimo za te promene i da pokažemo da zemljom može da se upravlja drugačije”, naveo je Vučić.

Dodao je da od tada do danas nije urađeno sve što su obećano, ali da je urađeno dosta toga.

“Da li danas penzioneri žive bolje? Žive, ali moraju da žive još mnogo bolje. Moraće da žive još mnogo bolje i naši radnici i moraće da imaju i veće plate i veća primanja. I nikada nisam zadovoljan. I uvek možemo više. I za razliku od drugih, ja nisam došao da vam kažem da smo mi bezgrešni. Naprotiv. Mnogo smo grešaka napravili”, kazao je Vučić.

Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri u ponedeljak čuti novi plan i naveo da će biti zadovoljni novim merama, ističući da sledi veliko povećanje penzija i pre januara.

“Bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje”, rekao je Vučić na skupu “Srbija jedna porodica” koji se održava na platou ispred Skupštine Srbije.

Vučić je naveo da se Srbija u prethodnom periodu suočavala sa velikim izazovima, od poplava, migracija, korone, rata u Ukrajini, na Bliskom Istoku, dodajući da je bilo mnogo problema, milion muka i da su nas sve nedaće ovoga sveta zadesile.

“Ali uvek smo bili zajedno i ujedinjeni i tako smo mogli da prevazilazimo te krize i da uvek napredujemo. Danas je Srbija među najsnažnijim i najbrže rastućim zemljama u Evropi, najbrže rastuća u regionu, a četvrta u Evropi”, istakao je Vučić.

Naveo je da ćemo do kraja godine biti treći, sledeće godine prvi po stopi rasta u Evropi, kako kaže i Međunarodni monetarni fond.

“Nemojte da zaboravite da smo 2014. godine zaostajali za gotovo svima u regionu. Crna Gora je čak 50 odsto imala veće plate od Srbije. Danas smo ispred njih. Danas smo ispred njih zahvaljujući vašem radu, zahvaljujući ogromnim promenama i teškim reformama kroz koje smo prošli”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić izjavio je na skupu “Srbija – jedna porodica”, na platou ispred Doma Naroske skuštine, govoreći o planovima za budućnost, da su ljudi najvažniji i da zato danas sa tog mesta ujedinjeni šaljemo poruke od najvećeg značaja za budućnost naše zemlje.

“Hvala vam, ljudi, hvala Srbijo, hvala vam na veličanstvenom dočeku. Ljudi su nam najvažniji. Video sam da ste iz svih krajeva Srbije. Video sam da ste iz svih krajeva. I ne samo iz Srbije, iz Republike Srpske i Severne Makedonije, Crne Gore, hvala vam zbog toga”, rekao je Vučić na skupu na kojem se okupio veliki broj građana iz cele zemlje.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

Zahvalio je građanima što su po velikoj vrućini došli kako bi bili zajedno.

“Da budemo ujedinjeni i da pošaljemo poruke od najvećeg značaja za budućnost naše zemlje svim našim građanima”, istakao je Vučić, čije su obraćanje okupljeni građani više puta prekidali dugim aplauzima i skandiranjem “Aco Srbine”.

On je istakao da smo 2012. živeli u beznađu i da nije bila potrebna velika i dubinska analiza da se to vidi.

“Nezaposlenost je bila na rekordnom evropskom nivou od 25,9 odsto. Fabrike su se zatvarale svakoga dana. Penzioni fond nije postojao. Dinar je slabio na dnevnom nivou. Ponižavali smo se svuda u regionu, Evropi i svetu. Od nacionalnih interesa ni čuvali ni sačuvali nismo ništa. Ćutali smo kada se odvajala Crna Gora, ćutali smo i kada se odvajalo Kosovo i Metohija, pravili su se da ne vide”, rekao je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je građanima što su došli u tolikom broju i na vrućini na skup “Srbija jedna porodica”.

“Hvala vam, ljudi, hvala Srbijo, hvala vam na veličanstvenom dočeku. Ljudi su nam najvažniji. Video sam da ste iz svih krajeva Srbije i ne samo iz Srbije, iz Republike Srpske i Severne Makedonije, Crne Gore, hvala vam zbog toga”, rekao je Vučić.

“Da budemo ujedinjeni i da pošaljemo poruke od najvećeg značaja za budućnost naše zemlje svim našim građanima”, istakao je Vučić.

Podsetio je na rezultate od 2012. godine do danas.

“Nezaposlenost je bila na rekordnom nivou, fabrike su se zatvarale svakog dana, penzioni fond nije postojao, dinar slabio na dnevnom nivou, ponižavali smo se u regionu, Evropi i svetu, od nacionalnih interesa sačuvali nismo ništa”, rekao je Vučić.

Za 14 godina, kaže, uradili smo mnogo toga, napravili velike stvari za našu zemlju.

“Ne ja, nego vi. Ja nikada ne bih mogao to da uradim da nije bilo vas koji ste verovali da možemo bolje i sigurnije da vodimo Srbiju. Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje”, rekao je Vučić.

U glavnom delu programa nastupili su i humanoidni roboti koji su odigrali kolo “moravac”.

(Tanjug)