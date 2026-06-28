Nakon počasne artiljerijske paljbe jedinice Garde Vojske Srbije na Bagdale, kod Spomenika kosovskim junacima održana je centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana, jednog od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji i Dana grada Kruševca.

Poštu kosovskim junacima i svim stradalima za slobodu Srbije polaganjem venaca prvi je odao izaslanik predsednika Republike Srbije i savetnik predsednika Miloš Vučević.

Nakon njega venac je položio ministar odbrane Bratislav Gašić, a potom su vence položili predstavnici Grada Kruševca, na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem i predsednicom Skupštine grada Draganom Barišić, zajedno sa predstavnicima Rasinskog upravnog okruga, Vojske Srbije, boračkih udruženja i drugih organizacija.

Obraćajući se okupljenima, Miloš Vučević istakao je da Vidovdan nije samo datum u našem kalendaru, već zavet, sećanje i opomena.

“Na današnji dan odajemo počast svima koji su svoje živote položili za slobodu Srbije – od Kosova polja do današnjih dana. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo ono što su nam ostavili: slobodnu državu, veru, porodicu, jedinstvo i nacionalno dostojanstvo”, naglasio je Vučević.

Prema njegovim rečima, danas nam je potrebno više sloge nego ikada, razlike u mišljenjima su prirodne, ali ne smemo dozvoliti da nas podele oslabe i udalje jedne od drugih. Kako je naveo, samo ujedinjeni možemo sačuvati Srbiju, mir i budućnost naše dece.

“Neka nas Vidovdan podseti da nema snage bez sloge, nema slobode bez žrtve i nema jeke Srbije bez jedinstenog naroda. Iz Lazarevog carskog Kruševca šaljemo poruku vere, jedinstva i ljubavi prema našoj jedinoj otadžbini. Živela Srbija”, poručio je Vučevic na Instagramu.

Centralna državna ceremonija protekla je uz najviše državne i vojne počasti, u prisustvu brojnih građana, predstavnika državnih institucija, Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, lokalne samouprave i boračkih organizacija.