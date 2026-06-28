Sveta Liturgija povodom Vidovdana, litija i pomen stradalima za slobodu od Kosovskog boja do poslednjih ratova

Sveta Liturgija povodom Vidovdana održana je u crkvi Lazarici, a nakon toga litija sa delom moštiju Svetog Kneza Lazara, koju su ove godine nosili pripadnici policije sa ikonom osnivača grada krenula je do spomenika Kosovskim junacima gde je održan pomen stradalima za slobodu od Kosovskog boja do poslednjih ratova.

Obred je vršio Mitropolit kruševački Gospodin David sa sveštenstvom kruševačke eparhije, a u litiji su bila gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima i gostima- visokim državnicima i gostima iz gradova pobratima: Lipecka, Žaleca, Stare Zagore, Rmniku Vlčea, Bijeljine i Sentanreje.

Pored njih u litiji je učestvovao i veliki broj sugrađana, kao i gostiju stranaca.

Nakon obreda kod spomenika Kosovskim junacima povorka se vratila do dvorske crkve kneza Lazara.