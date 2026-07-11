Firma Antić Kosta DOO Stalać odskoro posluje i sa partnerima na američkom tršitu

Firma Antić Kosta DOO Stalać je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda metalne galanterije, namenjenih građevinarstvu.

Firma je osnovana 1959. godine i danas je u vlasništvu porodice Antić, A U poslednjih 5 godina, ukupno je u poslovanje investirano oko preko 10miliona evra.

Prisutni su u više od 20 zemlja sveta, a od skoro posluju i sa partnerima na američkom tršitu.

Pored toga društveno su odgovorna forma, istakao je tehnički direktor Slavoljub Basialović, gostujući u Jutarnjem programu RTK: