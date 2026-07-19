Danas proslavljamo prepodobnog Sisoja Velikog

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju prepodobnog Sisoja Velikog, egipatskog pustinjaka i velikog svetitelja koji se u hrišćanskom predanju smatra zaštitnikom dece i velikim ugodnikom Božjim.

Živeo je u pustinji u Egiptu punih 60 godina. Zbog velikog podvižničkog truda dostigao je izuzetnu krotost i smirenje.

Prema crkvenom predanju, Bog mu je dao veliku blagodat da isceljuje bolesnike, izgoni demone i pomaže ljudima.

Sveti Sisoje svoju dušu predao je Gospodu 429. godine, u dubokoj starosti. Sveti Sisoje se u našem narodu smatra zaštitnikom i molitvenim posrednikom za decu.