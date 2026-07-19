U Kobilju se večeras završava trodnevna manifestacija “Dani ljubavi”

U petak veče ispred Doma kilture održano je karaoke pevanje i čas zumba plesa. Sinoć je nastupom kulturno-umetničkih društava, frulaša, pevačkih grupa i solista održano Veče tradicije.

Uz smeh, takmičenje i nagrade za najveselije parove organizator je poslednjeg dana manifestacije pripremio Veče zabave.

Manifestaciju “Dani ljubavi” organizovali su KUD “Čarapanski vez” i Mesna zajednica Konilje u saradnji sa Kulturnim centrom Kruševac.