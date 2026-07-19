Knjiga nedelje: “Dobra priorda” – veza s prirodom – dokazan put do dobrog zdravlja

„Dobra priroda“ je knjiga koja čitaocima pruža naučno utemeljeno, a ujedno izuzetno pitko objašnjenje o tome kako boravak u prirodi i kontakt sa zelenilom direktno utiču na naše fizičko i mentalno zdravlje.

Profesorka Keti Vilis (svetski priznati biolog sa Oksforda) ne oslanja se na opšta mesta i puke savete o „šetnji po šumi“, već kroz najnovija medicinska i neuronaučna istraživanja objašnjava zašto nas priroda leči.

“Ova knjiga će vas povesti da sa mnom krenete u potragu za razumevanjem aspekata posmatranja, mirisanja, dodirivanja ili slušanja prirode koji donose pozitivne zdravstvene ishode i gde se nalaze praznine u znanju koje treba popuniti. Odvešće vas ujedno i na moje lično putovanje – kako samviše počela da cenim prirodno okruženje kao ključno po moje zdravlje i dobrobit”, kaže autorka.

Neka od poglavlja knjige su: Zašto nam zeleniš prija, ne samo u kontekstu ishrane, Moć cveća, Slatki miris uspeha: Biljni parfemi koji štite, Hirurgija zvuka: od pesme ptica do šuštanja lišća, ja drveća, Pejzaži za čula u zatvorenom prostoru: Vrt unutar zidova, Baštovanstvom do boljeg zdravlja…

Ključne teme i poruke knjige:

Čula i mozak: Kako miris borovih iglica, zvuk vode ili pogled na fraktalne oblike drveća menjaju hemiju u našem telu, smanjuju nivo kortizola (hormona stresa) i krvni pritisak.

Priroda u urbanim sredinama: Knjiga nudi praktična rešenja kako da blagodeti prirode unesemo u svoj svakodnevni život – od sobnih biljaka u stanu do zelenila u kancelarijama.

Zeleni recepti: Vilisova se zalaže za to da lekari, umesto klasičnih lekova, sve češće propisuju „vreme provedeno u prirodi“ kao zvaničnu terapiju za anksioznost, depresiju i kardiovaskularne probleme.

Knjiga je savršen spoj nauke i praktičnih saveta. Napisana je tako da vas odmah motiviše da izađete napolje, a pruža vam i čvrste dokaze da to nije samo „lep osećaj“, već stvarna potreba našeg organizma. Idealno štivo za sve koji žele da smanje svakodnevni stres i poboljšaju kvalitet života na jednostavan, prirodan način.

Izdavač je beogradska Laguna.