Novi Zakon o oružju stupio na snagu – kada počinje primena i koja su ograničenja uvedena

Juče je na snagu stupio novi Zakon o oružju i municiji koji je Narodna skupština usvojila 10. jula. Ipak, kako je za RTS objasnila Jelena Lakićević iz MUP-a, primena zakona počeće za devet meseci, odnosno 18. aprila 2027. Navela je da je procedura za nabavljanje oružja u nekim delovima pooštrena, a u nekim uprošćena, kao i da je detaljno uređena oblast korišćenja strelišta, naročito za maloletna lica.

Istakla je da je procedura za nabavljanje oružja u nekim delovima pooštrena, a u nekim uprošćena.

“Što se tiče nabavke oružja za ličnu bezbednost, od sada će, odnosno od aprila 2027. godine, moći da nabavljaju građani koji imaju navršenu 21 godinu starosti. Takođe, za oružje za ličnu bezbednost nabavka municije je malo pooštrena. Moći će da drže samo sto komada municije”, objasnila je Lakićevićeva.

Istakla je da su velike izmene i za lovce i strelce.

“Oni će moći da nabavljaju u prodavnicama oružja novo oružje na osnovu izdatog važećeg oružnog lista. Tako da imamo, da kažem, u jednom pravcu pooštravanje propisa, a u drugom olakšavanje složenih administrativnih procedura”, rekla je Jelena Lakićević.

Istakla je da je procedura za nabavljanje oružja u nekim delovima pooštrena, a u nekim uprošćena.

“Što se tiče nabavke oružja za ličnu bezbednost, od sada će, odnosno od aprila 2027. godine, moći da nabavljaju građani koji imaju navršenu 21 godinu starosti. Takođe, za oružje za ličnu bezbednost nabavka municije je malo pooštrena. Moći će da drže samo sto komada municije”, objasnila je Lakićevićeva.

Istakla je da su velike izmene i za lovce i strelce.

“Oni će moći da nabavljaju u prodavnicama oružja novo oružje na osnovu izdatog važećeg oružnog lista. Tako da imamo, da kažem, u jednom pravcu pooštravanje propisa, a u drugom olakšavanje složenih administrativnih procedura”, rekla je Jelena Lakićević.

Izvor: RTS