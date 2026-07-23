Promenljivo vremedo kraja ove i početkom naredne nedelje

Promenljivo vreme nas očekuje do kraja ove i početkom naredne nedelje. Sutra u Kruševcu oblačno sa kišom u prepodnevnim satima. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 22 stepena.

Prema rečima meteorologa, promenljivo vreme se nastavlja, sunce, oblaci i kiša, ali i jutarnje temperature koje su ispod proseka za ovo doba godine. Sutra u Kruševcu oblačno i sa kišom u prepodnevnim satima. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 22 stepena.

Za vikend pred nama, malo toplije i uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura u subotu 12, odnosno u nedelju 17 stepeni . Najviša dnevna 26, odnosno 32 stepena.

Početkom naredne nedelje ponovo sa kišom, a stabilizacija vremena i temperature oko i iznad 30. stepeni očekuju se od polovine nedelje.

Kada je reč o biometeorološkoj prognozi Većina hronično obolelih osoba može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije.