КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ:

Манастир Дренча, прва грађевина Моравске школе, зидан је у периоду од 1351. до 1379. године, и одавде почињу сви драгуљи ове школе да се нижу, до Каленића. Ктитори Манастира Дренча су Архиепископ Данило Трећи и његов отац монах Доротеј, над чијим се Гробовима уздиже ова красна Светиња из 14. века.
Сам склоп Цркве је Богослужбен, и то ћете приметити када уђете. Ту су грандиозни Олтар и прелепе певнице. Највише личи на Хиландар, с тим што у Хиландару постоји још и Припрата, коју је саградио Краљ Милутин. Овде је све намењено за предивно Богослужење. Имали смо красне Архијерејске Литургије, са нашим Митрополитом крушевачким Давидом, учествовали су и студенти Богословије, служена су Бденија и имамо ту неописиву Радост да се саборно напајамо духовношћу која се у овој Светињи осећа још из 14. века.
Мало је историјских података о ктиторима. Познато је да се Архиепископ Данило Трећи потрудио на прослави Имена Кнеза Лазара. Пренео је Његове Свете Мошти са Косова у Раваницу. У Његовој близини васпитаван је Деспот Стефан Лазаревић за кога су чак и његови непријатељи говорили да је изузетан витез и окарактерисали га као паметног човека. А Манасија прелепа говори о његовом градитељству и визији.
Кад је ученик био такав, аутор “Слова Љубави”, какав је тек био учитељ? – Овако лепоту Дренче види Игуманија Фотина и додаје:
– Надахњивале су ме молитве Светих који су овде претходно били, који су поштовали Светогорски типик, и кренула је Обнова Дренче, кренула…Боху хвала!”
